Krabbenhöft findet junge Leute in 80er-Klamotten grässlich

«Jeder Mensch darf machen, was er oder sie will. Ich finde es grässlich, dass Menschen heute Second-Hand Kleidung aus den 80er Jahren tragen - die hatte damals schon eine schlechte Qualität und sie ist heute nur noch grässlicher geworden», sagte er im Gespräch der Deutschen Presse-Agentur. «Die Stadt sieht dadurch so grau und traurig aus. Ich finde es schade, dass nicht mehr Menschen aus der Komfortzone des Massengeschmacks herauskommen.» Am 1. Juli startet die Berliner Fashion Week.