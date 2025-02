Krankenstand bei «Let's Dance» steigt: Auch Biedermann fehlt

Köln (dpa) - Nach dem krankheitsbedingten Ausfall von Reality-Star Leyla Lahouar muss nun auch Musikerin Jeanette Biedermann in der nächsten Folge der Show «Let's Dance» pausieren. Die 45-Jährige kämpft mit einem grippalen Infekt und hohem Fieber, wie RTL mitteilte. Eine Teilnahme an «Let's Dance» am Freitagabend (28. Februar, 20.15 Uhr, RTL) sei nicht möglich.