Kristen Stewart mit Oscar Isaac in Vampir-Thriller

Los Angeles (dpa) - Die amerikanische Schauspielerin Kristen Stewart (34, «Spencer») und ihr Kollege Oscar Isaac (45, «Dune», «Star Wars») lassen sich auf einen Horror-Film ein. In dem geplanten Vampir-Thriller «Flesh of the Gods» sollen sie ein Ehepaar spielen, das sich allabendlich in die 80er-Jahre Nachtclubszene von Los Angeles begibt.