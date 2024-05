Kulturpass - Roth wirbt für Angebot auf europäischer Ebene

Leipzig (dpa) - Nach dem aus ihrer Sicht erfolgreichen Start des Kulturpasses in Deutschland will Kulturstaatsministerin Claudia Roth das Angebot auf europäischer Ebene ausbauen. «Der Kulturpass wirkt», sagte die Grünen-Politikerin bei einem Austausch mit Schülerinnen und Schülern sowie Vertretern der Kulturszene in Leipzig.

Allein in Sachsen verwenden laut Roth «fast 13.000 junge Menschen bislang den Kulturpass». «Damit haben sie über 70.000 Kulturangebote genutzt und insgesamt 1,5 Millionen Euro umgesetzt.» Auch im Freistaat wurden mit dem Pass in erster Linie Bücher erworben (mehr als 37.000). Danach folgen mehr als 22.000 Kinobesuche und mehr als 8000 Konzert- und Theaterbesuche. In Leipzig nehmen mehr als 2000 junge Menschen den Pass in Anspruch.