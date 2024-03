Kunst, Leben und Abstürze: Rocko Schamoni redet mit Stars

Hamburg (dpa) - Multitalent und Kultfigur Rocko Schamoni (57) steht im Mittelpunkt einer neuen Streaming-Serie in der ARD-Mediathek. Die kauzige «Rocko Schamoni Supershow» von ARD Kultur ist eine Mischung aus Talk, Reportage und Mockumentary in vier Teilen und startet an diesem Freitag.

In vier Folgen wird erzählt, wie Rocko Schamoni den Tag vor der eigentlichen Show mit ihnen verbringt. Jede Folge spielt in einer anderen Stadt - Berlin, Stuttgart, Hamburg und Neustrelitz in Mecklenburg - und dort an besonderen Locations. So berichtet Charly Hübner an der Theke, wie er für einen «Tatort» 18 Meter in die Tiefe sprang. Eigentlich fiel er auf einen Puffer von zahlreichen Kartons - und doch ging das Ganze dennoch ganz gehörig schief. Alle Episoden sind in der ARD Mediathek und auf ardkultur.de zu finden.