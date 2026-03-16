Kunstsammler und Mäzen Egidio Marzona gestorben

Berlin/Dresden (dpa) - Egidio Marzona, einer der bedeutendsten Kunstsammler zur Avantgarde des 20. Jahrhunderts, ist tot. Er starb am Sonntag im Kreis seiner Angehörigen in Berlin, wie die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit Berufung auf die Familie mitteilte. Der italienische Sammler Marzona (geboren 1944 in Bielefeld) war auch ein wichtiger Galerist, Verleger und schließlich Mäzen.

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Er baute über Jahrzehnte eine riesige Sammlung von Briefen, Manifesten, Filmen, Plakaten, Katalogen, Künstlerbüchern sowie Kunstwerken und Designobjekten zur Avantgarde des 20. Jahrhunderts und Künstlern wie Pablo Picasso, Ludwig Mies van der Rohe, Max Beckmann, Paul Klee, Niki de Saint Phalle, Andy Warhol und Joseph Beuys auf.

Kunstwerke und Objekte an Berlin und Dresden übergeben

Einen Teil der Kunstwerke und Objekte verkaufte oder schenkte Marzano ab 2002 an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin, wo sie bisher zu verschiedenen Museen gehörten. Künftig sollen sie zusammen mit anderen Werken in einem neuen Museum präsentiert werden.

Einen großen Teil seiner Sammlung übergab Marzano 2016 den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) als Schenkung. Sachsen baute dafür ein historisches Barockpalais am Neustädter Ufer als Domizil um. Im Mai 2024 wurde das Archiv der Avantgarden als neue Institution der SKD eröffnet. Es zählt zu den bedeutendsten Kollektionen von Werken, Objekten und Dokumenten der künstlerischen Avantgarde des 20. Jahrhunderts.

Auch in Italien, woher die Familie seines Vaters stammt, hatte der Sammler schon früh einen Skulpturenpark eingerichtet.

Kunstwelt verliert leidenschaftlichen Sammler

In Sachsen löste die Nachricht vom Tod Marzonas Betroffenheit aus. «Mit ihm verliert die Kunstwelt einen leidenschaftlichen Sammler, Visionär und Vermittler der Avantgarden des 20. Jahrhunderts», teilte der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) der Deutschen Presse-Agentur mit. «Über mehr als fünf Jahrzehnte hat er mit unermüdlicher Neugier, intellektueller Präzision und großem persönlichem Engagement eine der bedeutendsten Sammlungen zur Kunst der Moderne aufgebaut.»

Mit der großzügigen Schenkung sei Dresden zu einem internationalen Ort der Auseinandersetzung mit der Kunst und den Ideen des 20. Jahrhunderts geworden.

Staatsminister Weimer: einzigartige Kollektion künftig im neuen Museum

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer erklärte, der Leidenschaft Marzanos für die Kunst verdanke Berlin eine wundervolle Sammlung von internationaler Strahlkraft. «Diese einzigartige Kollektion aus Konzeptkunst, Minimal Art und Arte Povera wird künftig im neu entstehenden Museum "berlin modern" am Kulturforum auch für die Öffentlichkeit erlebbar sein.»