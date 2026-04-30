Großbritannien

Kurzzeit-Sänger von Spandau Ballet muss lange in Haft

Ross Davidson galt als charmant und charismatisch. Doch eine Jury in London befand den 37-Jährigen wegen schwerer sexueller Übergriffe für schuldig. Jetzt wird das Strafmaß verkündet.

Eine Statue der römischen Göttin Justitia. (Symbolbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Eine Statue der römischen Göttin Justitia. (Symbolbild)

London (dpa) - Der kurzzeitige Sänger der Band Spandau Ballet, Ross Davidson (Künstlername Ross Wild), ist unter anderem wegen Vergewaltigung und versuchter Vergewaltigung zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Das Strafmaß wurde am Nachmittag in London verkündet, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete. Der 38-Jährige war in mehreren Anklagepunkten schuldig befunden worden, darunter auch weitere sexuelle Übergriffe sowie Voyeurismus. 

Betroffen waren von August 2013 bis Dezember 2019 insgesamt sechs Frauen. Davidson war im Jahr 2018 nach dem Ausscheiden von Frontmann Tony Hadley für einige Monate Lead-Sänger der legendären britischen Band. Vor seiner kurzlebigen Karriere mit Spandau Ballett trat Davidson beim Queen-Musical «We Will Rock You» im Londoner West End auf. Als die Band in den frühen 80er Jahren ihre größten Erfolge feierte, war er noch nicht einmal geboren. 

Für wenige Monate war Ross Davidson Frontmann der legendären britischen Band Spandau Ballet. Nun wurde er unter anderem wegen Vergewaltigung für schuldig befunden. Foto: Metropolitan Police/PA Media/dpa
Für wenige Monate war Ross Davidson Frontmann der legendären britischen Band Spandau Ballet. Nun wurde er unter anderem wegen Vergewaltigung für schuldig befunden.

Opfer im Schlaf attackiert

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Staatsanwalt Richard Hearnden hatte dem «charmanten und charismatischen» Davidson vorgeworfen, von Frauen «Sex auf Abruf» erwartet zu haben. Wenn er nicht bekommen habe, was ihm seiner Meinung nach zustand, habe er zu Vergewaltigung und sexueller Nötigung gegriffen, so der Ankläger. Davidson hatte die Vorwürfe mit einer Ausnahme abgestritten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
US-Sänger Chris Brown plädiert auf nicht schuldig
Vorwurf der Körperverletzung

US-Sänger Chris Brown plädiert auf nicht schuldig

R&B-Star Chris Brown steht in England vor Gericht. Die Vorwürfe der Anklage wiegen schwer.

20.06.2025

Frankreich

Depardieu wegen sexueller Übergriffe schuldig gesprochen

13.05.2025

Anklage gegen Fußballtrainer - Verdacht sexueller Gewalt
Mann in Untersuchungshaft

Anklage gegen Fußballtrainer - Verdacht sexueller Gewalt

Einem ehemaligen Trainer einer Junioren-Fußballmannschaft wird unter anderem Vergewaltigung vorgeworfen. Fünf mutmaßliche Opfer im Alter von 13 bis 16 Jahren wurden identifiziert.

12.03.2025

Gary Kemp solo: Zwischen Spandau Ballet und Pink Floyd
Er schrieb Welthits wie «True»

Gary Kemp solo: Zwischen Spandau Ballet und Pink Floyd

Mit Spandau Ballet wurde Gary Kemp berühmt, heute schätzen auch Pink-Floyd-Fans den Gitarristen. Jetzt hat er ein neues Soloalbum aufgenommen. Im dpa-Interview äußert er die Hoffnung auf eine Reunion.

29.01.2025

Klage gegen Musiker

Rocker Axl Rose weist Vorwurf von sexueller Gewalt zurück

Ex-Model Sheila Kennedy wirft dem US-Sänger Axl Rose Körperverletzung und sexuelle Gewalt vor. Der langjährige Frontmann von Guns N' Roses weist dies entschieden zurück.

23.11.2023