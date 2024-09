Lady Gaga und Joaquin Phoenix sprechen über Gewichtsabnahme

Venedig (dpa) - Joaquin Phoenix (49) und Lady Gaga (38) haben für ihre Rollen im neuen «Joker»-Film stark abgenommen. An Gaga gerichtet sagte Phoenix in Venedig: «Ich habe dich kennengelernt und wir haben geprobt. Dann warst du einen Monat lang weg und als du zurückkamst, hattest du eine Menge Gewicht verloren. Das war wirklich beeindruckend. Es schien sehr schwierig zu sein.» Gaga bestätigte dies und ergänzte: «Ich glaube, wir haben uns im Laufe der Zeit in unsere Charaktere verwandelt und an jedem Detail gefeilt.»