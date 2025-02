Lauter Klischee-Rollen? Kidman spielt wieder reich und schön

Los Angeles (dpa) - Grazil, graziös, eine Erscheinung: Nicole Kidman gehört zu den ganz großen Filmstars. Die Schauspielerin, inzwischen 57, schien immer besonders wandelbar zu sein. Doch in den letzten Jahren häufte sich Kritik: Diese glatte Haut, dieser Look einer Porzellanfigur - die hat doch was machen lassen, oder? Und außerdem: Déjà-vus bei ihrer Rollenwahl. Der Eindruck: Das hat die Kidman doch neulich schon mal gespielt.