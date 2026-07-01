Hollywood-Schauspieler

«Lethal Weapon»-Star Danny Glover an Alzheimer erkrankt

Durch die Action-Komödie «Lethal Weapon – Zwei stahlharte Profis» wurde Danny Glover Ende der 1980er Jahre weltbekannt. Mit 79 Jahren gibt der US-Schauspieler nun eine Alzheimer-Diagnose bekannt.

Durch die Film-Serie «Lethal Weapon» wurde Danny Glover weltbekannt. (Archivbild) Foto: Jordan Strauss/Invision via AP/dpa
Durch die Film-Serie «Lethal Weapon» wurde Danny Glover weltbekannt. (Archivbild)

Los Angeles (dpa) - Der US-Schauspieler Danny Glover, der durch Filme wie «Die Farbe Lila», «Der einzige Zeuge» und die «Lethal Weapon»-Serie bekannt wurde, ist an Alzheimer erkrankt. Der 79-Jährige machte die Diagnose in einem Interview in der «Today»-Show beim US-Sender NBC öffentlich. Die Erkrankung sei schon vor einigen Jahren festgestellt worden, teilte der Schauspieler mit. 

«Ich kann gewissermaßen damit leben», sagte Glover, aber er rechne mit einer Veränderung seines Zustands beim Fortschreiten der Krankheit. Dem Bericht zufolge zeigen sich bereits Auswirkung auf Beweglichkeit, Sprache und sein Erinnerungsvermögen. 

Glover, der am 22. Juli 80 Jahre alt wird, hat in über 170 Filmen und Fernsehserien mitgespielt. Steven Spielberg holte ihn 1985 für das Südstaatendrama «Die Farbe Lila» vor die Kamera. In dem Thriller «Der einzige Zeuge» mimte er einen korrupten Polizisten. In der Blockbuster-Reihe «Lethal Weapon» war er viermal an der Seite von Mel Gibson als Polizist in Los Angeles auf Verbrecherjagd zu sehen. 

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Als Aktivist geehrt 

Neben seiner Filmarbeit ist Glover als Aktivist tätig. Er setzt sich für die Rechte von Arbeitern und als Goodwill-Botschafter des Kinderhilfswerks Unicef ein. Bei der Vergabe der Ehren-Oscars wurde der Schauspieler 2022 für sein soziales Engagement mit dem Jean-Hersholt-Preis geehrt. 

Die Alzheimer-Erkrankung ist die häufigste Form von Demenz. Es kommt dabei zu einem Absterben von Nervenzellen im Gehirn, was zu Vergesslichkeit, Verwirrtheit, Sprachstörungen oder Orientierungslosigkeit führt.

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