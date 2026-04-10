Die kleine Schwester ist da

«Let's Dance»-Stars: Die Lusins sind wieder Eltern geworden

Großes Glück für Renata und Valentin Lusin: Das «Let's Dance»-Paar hat ein zweites Kind bekommt. Renata Lusin spricht von einer «wunderschönen Geburt».

Renata und Valentin Lusin freuen sich über ein zweites Kind. (Archivbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Renata und Valentin Lusin freuen sich über ein zweites Kind. (Archivbild)

Düsseldorf/Leverkusen (dpa) - Die beiden «Let's Dance»-Profitänzer Renata und Valentin Lusin sind erneut Eltern geworden. Das Paar veröffentlichte ein Foto von sich auf Instagram - küssend und mit einem in eine Decke eingewickelten Säugling. «Yuhuuu! Wir haben es geschafft!», schrieb Renata Lusin dazu. Die kleine Tessa sei am Donnerstag nach einer «wunderschönen Geburt» zur Welt gekommen. «Wir halten unser zweites Wunder in den Armen.»

Sowohl Renata als auch Valentin Lusin sind Profitänzer und wurden durch die RTL-Show «Let's Dance» bekannt. Beide kennen sich schon seit mehr als 20 Jahren - einst führte sie ein Inserat zusammen. Renata Lusins Mutter hatte damals einen Tanzpartner für ihre Tochter gesucht. Kurz darauf begann die Liebesgeschichte der beiden. 

2024 kam bereits Tochter Stella zur Welt. Vor ihrer Geburt waren die Lusins sehr offen mit ihrem Wunsch umgegangen, endlich Eltern zu werden. Renata hatte mehrere Fehlgeburten erlitten.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Valentin Lusin konnte sich ganz auf die Familie konzentrieren

Die frohe Kunde von Stellas kleiner Schwester verbreitete sich nun rasend schnell in der sogenannten «Let's Dance»-Familie. «Wunderbar, eure Familie wächst weiter und die kleine Tessa wird euch ganz bestimmt genauso viel Freude, Liebe und unvergessliche Momente schenken wie eure kleine Stella», schrieb unter anderem Tanzjuror Joachim Llambi - ansonsten eher für seine kernigen Urteile bekannt - unter das Baby-Foto.

Für Valentin Lusin kommt das private Glück nur wenige Wochen nach einem kleinen Rückschlag bei «Let's Dance». In der aktuell laufenden 19. Staffel war er Anfang März an der Seite von Tanzpartnerin Sonya Kraus (52) überraschend schon in der ersten regulären Folge ausgeschieden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
«Let's Dance»-Stars Anastasia und Sergiu feiern Hochzeit
Buntes

«Let's Dance»-Stars Anastasia und Sergiu feiern Hochzeit

Standesamtlich hatten sie sich schon das Jawort gegeben. Jetzt feierten die «Let's Dance»-Stars Anastasia und Sergiu Maruster richtig Hochzeit: ganz in Weiß, mit vielen Gästen und natürlich Tanz.

08.09.2025

«Let's Dance»: Jeanette Biedermann ist raus
TV-Show

«Let's Dance»: Jeanette Biedermann ist raus

Nach der Osterpause werden bei «Let's Dance» zunächst die Partner getauscht. Danach gibt es elfmal die Note 10 - und eine weitere Kandidatin muss gehen.

26.04.2025

Profitänzer von «Let's Dance» erwarten zweites Kind
Leute

Profitänzer von «Let's Dance» erwarten zweites Kind

Die beiden Profitänzer Patricija und Alexandru Ionel aus der Tanzshow «Let's Dance» haben bereits einen gemeinsamen Sohn. Nun gibt es Zuwachs für die Familie, wie sie auf Instagram verrieten.

18.04.2024

Leute

«Let's Dance»: Renata und Valentin Lusin sind Eltern

Das Baby ist da: Die beiden Profitänzer und Promi-Coaches Renata und Valentin Lusin freuen sich über Nachwuchs.

22.03.2024

Boris Beckers Tochter

Anna Ermakova siegt bei «Let's Dance»

Die Britin Anna Ermakova war die Überraschung dieser «Let's Dance»-Staffel. Immer wieder brachte sie die Jury zum Staunen, die Herzen flogen ihr zu. Jetzt hat die 23-Jährige den Sieg geholt.

20.05.2023