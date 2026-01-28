Late-Night-Show

Letzte Late-Night-Show mit Stephen Colbert am 21. Mai

Im Sommer verkündete der US-Sender CBS das Ende der Late-Night-Show von Satiriker und Trump-Kritiker Colbert - offiziell aus finanziellen Gründen. Jetzt steht das Datum für die letzte Show fest.

Colbert, dessen Show 2026 abgesetzt wird, gilt als Kritiker Trumps. (Archivbild) Foto: Chris Pizzello/AP/dpa
Colbert, dessen Show 2026 abgesetzt wird, gilt als Kritiker Trumps. (Archivbild)

New York (dpa) - Der Satiriker Stephen Colbert wird am 21. Mai zum letzten Mal seine Late-Night-Show beim US-Sender CBS moderieren. «Es fühlt sich jetzt echt an», sagte Colbert bei einem Auftritt in der Sendung seines Late-Night-Kollegen Seth Meyers. «Ich bin nicht begeistert davon.» Am meisten werde er die Menschen vermissen, sagte Colbert weiter. «Aber wir werden etwas anderes zusammen machen.»

Der US-Sender CBS hatte im vergangenen Sommer angekündigt, dass «The Late Show with Stephen Colbert» im Mai 2026 enden werde. Es handle sich um eine «rein finanzielle Entscheidung» angesichts der harten Konkurrenz im Late-Night-TV», hieß es. Da der für seinen bissigen Humor bekannte Satiriker Colbert US-Präsident Donald Trump stets scharf kritisiert, vermuten viele Branchenkenner aber, dass CBS aus Rücksicht auf diesen gehandelt habe. Trump hatte die Einstellung der Show gefeiert.

