Letzte Late-Night-Show mit Stephen Colbert am 21. Mai

New York (dpa) - Der Satiriker Stephen Colbert wird am 21. Mai zum letzten Mal seine Late-Night-Show beim US-Sender CBS moderieren. «Es fühlt sich jetzt echt an», sagte Colbert bei einem Auftritt in der Sendung seines Late-Night-Kollegen Seth Meyers. «Ich bin nicht begeistert davon.» Am meisten werde er die Menschen vermissen, sagte Colbert weiter. «Aber wir werden etwas anderes zusammen machen.»