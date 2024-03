Liebesbrief von Eric Clapton an Pattie Boyd versteigert

«Ich habe diese Dinge viele, viele Jahre um mich gehabt», hatte Boyd, die erst als Model und dann als Fotografin gearbeitet hat, der Deutschen Presse-Agentur in London vorab gesagt. «Und ich dachte: Wenn ich sterbe, was passiert dann damit? Denn meine Nichten und Neffen sind nicht wirklich interessiert.»

Boyd soll Clapton auch zum Lied «Layla» seiner damaligen Band Derek And The Dominoes inspiriert haben. Das Kunstwerk des Künstlers Frandsen De Schomberg, das den Musiker an Boyd erinnerte und dann als Vorlage für das Albumcover von «Layla And Other Assorted Love Songs» diente, brachte bei der Auktion am meisten Geld ein. Das Ölgemälde auf Leinwand kam auf 1,98 Millionen Pfund (etwa 2,3 Millionen Euro).