Liedermacher Fendrich fürchtet Isolation von Österreich

Wien (dpa) - Österreichs Liedermacher Rainhard Fendrich («Es lebe der Sport», «I am from Austria») hat größte Bedenken angesichts einer sich abzeichnenden Regierungsübernahme durch die rechte FPÖ. «Ich habe Angst vor der Rohheit der Sprache und vor einer Isolation Österreichs in der Weltgemeinschaft», sagte der Sänger der Deutschen Presse-Agentur.