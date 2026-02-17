«Like a Virgin»-Songwriter Billy Steinberg tot

Los Angeles (dpa) - Billy Steinberg, der legendäre Hits wie Madonnas «Like a Virgin» und Cyndi Laupers «True Colors» geschrieben hat, ist tot. Er starb im Alter von 75 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung in seinem Zuhause im kalifornischen Brentwood, wie mehrere US-Medien unter Berufung auf Steinbergs Anwältin Laurie Soriano berichteten. Auf Instagram sprach Cyndi Lauper Steinbergs Angehörigen und Freunden ihr Beileid aus.

Als Co-Autor schrieb er Ohrwürmer wie «Eternal Flame» für die Band «The Bangles», «I'll Stand by You» für «The Pretenders» und den Text von «I Drove All Night», der von Céline Dion, Roy Orbison und Cyndi Lauper vertont wurde. 1997 erhielt Steinberg gemeinsam mit Céline Dion den Grammy für das Album «Falling into You».

Teil der «Songwriters Hall of Fame»

Im Laufe seiner Karriere schrieb Steinberg außerdem Songs für Künstler wie Whitney Houston, JoJo, Demi Lovato, Tina Turner und Rod Stewart. 2011 wurde er in die «Songwriters Hall of Fame» aufgenommen.