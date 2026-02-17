Popmusik

«Like a Virgin»-Songwriter Billy Steinberg tot

Er schrieb Pop-Hits wie Madonnas «Like a Virgin» oder Cyndi Laupers «True Colors»: Steinberg galt als einer der erfolgreichsten Hitmacher der letzten Jahrzehnte. Nun ist er im Alter von 75 gestorben.

Madonnas «Like a Virgin» stammt aus der Feder von Billy Steinberg. (Archivbild) Foto: Silvia Izquierdo/AP/dpa
Los Angeles (dpa) - Billy Steinberg, der legendäre Hits wie Madonnas «Like a Virgin» und Cyndi Laupers «True Colors» geschrieben hat, ist tot. Er starb im Alter von 75 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung in seinem Zuhause im kalifornischen Brentwood, wie mehrere US-Medien unter Berufung auf Steinbergs Anwältin Laurie Soriano berichteten. Auf Instagram sprach Cyndi Lauper Steinbergs Angehörigen und Freunden ihr Beileid aus. 

Als Co-Autor schrieb er Ohrwürmer wie «Eternal Flame» für die Band «The Bangles», «I'll Stand by You» für «The Pretenders» und den Text von «I Drove All Night», der von Céline Dion, Roy Orbison und Cyndi Lauper vertont wurde. 1997 erhielt Steinberg gemeinsam mit Céline Dion den Grammy für das Album «Falling into You».

Teil der «Songwriters Hall of Fame»

Im Laufe seiner Karriere schrieb Steinberg außerdem Songs für Künstler wie Whitney Houston, JoJo, Demi Lovato, Tina Turner und Rod Stewart. 2011 wurde er in die «Songwriters Hall of Fame» aufgenommen. 

Geboren 1950, wuchs Steinberg im kalifornischen Palm Springs auf. Während seines Literaturstudiums in New York begann er mit dem Schreiben von Liedern. Nach eigenen Darstellungen half es ihm dabei, über Panikattacken hinwegzukommen. 1981 begann er die Zusammenarbeit mit dem Songwriter Tom Kelly, mit dem er über Jahrzehnte hinweg mehr als 150 Songs schrieb. Steinberg hinterlässt seine Frau Trina sowie zwei Söhne.

