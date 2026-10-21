Musik

Lily Allen und Charli XCX sagen Konzerte wegen Krankheit ab

Gleich zwei britische Sängerinnen müssen geplante Auftritte absagen: Lily Allen ist an einer Virusinfektion erkrankt, Charli XCX hat ihre Stimme verloren. Wie sie ihren Fans die Nachricht überbringen.

Charli xcx hat ihre Stimme verloren. (Archivbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Charli xcx hat ihre Stimme verloren. (Archivbild)

Auckland/Glendale (dpa) - Die britischen Sängerinnen Lily Allen und Charli XCX sagen beide wegen Krankheit Konzerte ab. Lily Allen wäre am Mittwoch in Auckland in Neuseeland aufgetreten, zog sich aber eine Virusinfektion zu. Charli XCX sagte ihr Konzert in Glendale im US-Bundesstaat Arizona ab, weil sie ihre Stimme verloren habe. Das teilten die beiden Sängerinnen auf Instagram mit.

«Es tut mir so so leid, dass wir unsere Music Fashion Film Show absagen müssen», schrieb Charli XCX. «Ich hatte während der Shows mit Krankheit zu kämpfen und habe nun meine Stimme komplett verloren.» Sie stecke absolut alles, was sie habe, in ihre Auftritte - physisch und emotional. «Es bricht mir das Herz, dass ich nicht bei euch sein kann», so die 34-Jährige («party 4 u», «Boom Clap»).

Lily Allen ist an einer Virusinfektion erkrankt. (Archivbild) Foto: Elisa Schu/dpa
Lily Allen ist an einer Virusinfektion erkrankt. (Archivbild)

Lily Allen, die mit ihrem Album «West End Girl» tourt, schrieb ihren Fans auf Instagram: «Es tut mir so leid, euch mitteilen zu müssen, dass ich mir eine Virusinfektion zugezogen habe und nicht auftreten kann.» Sie habe sich sehr auf das Konzert gefreut und sei traurig, «euch enttäuschen zu müssen». Lily Allen («Smile», «Fuck You») veröffentlichte im vergangenen Jahr nach sieben Jahren Lücke ihr fünftes Studioalbum.

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