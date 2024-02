Lily Gladstone über DiCaprios Scherze: «Ziemlicher Spinner»

Los Angeles (dpa) - «Killers of the Flower Moon»-Star Lily Gladstone freut sich, dass Filmpartner Leonardo DiCaprio sich mit Ratschlägen an sie zum Umgang mit Ruhm zurückgehalten hat. «Was ich wirklich schätze ist: Da ist nicht diese behütende, patriarchale Art in Richtung "Lass mich dir einen Rat geben, Kind"», erklärte die 37-Jährige dem US-Magazin «The New Yorker». «Jedes Mal, wenn Leo es getan hat, war er sich dessen völlig bewusst und hat es scherzhaft gemacht. Er ist ein ziemlicher Spinner und ein Klugscheißer.»

Golden Globe als beste Schauspielerin

Gladstone hat für ihre Rolle in dem Film «Killers of the Flower Moon» den Golden Globe als beste Schauspielerin gewonnen und ist für den Oscar nominiert. In dem Film von Regisseur Martin Scorsese spielt sie eine Angehörige des indigenen Stammes der Osage Nation.