Literaturnobelpreis geht an László Krasznahorkai 09.10.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Daniel Reinhardt/dpa Die Schwedische Akademie hat verkündet, wen sie in diesem Jahr mit dem Literaturnobelpreis auszeichnet. (Archivbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Auszeichnungen Wer bekommt den Literaturnobelpreis? Nach einer südkoreanischen Überraschung im Vorjahr wird in Stockholm der nächste Literaturnobelpreisträger ausgerufen. Wer macht am Ende das Rennen? 09.10.2025 Auszeichnung Überraschung in Stockholm - Literaturnobelpreis für Han Kang Der Literaturnobelpreis geht erstmals nach Südkorea. Die Auszeichnung der Autorin Han Kang ist eine Überraschung - aber eine angenehme, wie ein führender Literaturkritiker sagt. 10.10.2024 Literaturnobelpreis für Südkoreanerin Han Kang 10.10.2024 Literatur Norweger Jon Fosse mit Literaturnobelpreis ausgezeichnet Der schwedische König Carl XVI. Gustaf überreichte dem 64-Jährigen die Auszeichnung in Stockholm. Fosse ist nicht der erste Preisträger aus Schwedens Nachbarland. 10.12.2023 Literaturnobelpreis für Jon Fosse 05.10.2023