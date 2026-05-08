Llambi mahnt «Let's Dance»-Fans: Niemand ist sicher

Köln (dpa) - Nach seinem Online-Wutausbruch über den Rauswurf von No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa hat sich «Let's Dance»-Juror Joachim Llambi mit mahnenden Worten an die Zuschauer gewandt. «Wir haben es letzte Woche erlebt, Sie müssen für Ihre Favoriten anrufen, sonst gehen die», sagte der 61-Jährige in der neunten Folge der RTL-Tanzshow vor seiner ersten Bewertung.

Wenn man meine, jemand sei sicher, dann gelte: «Hier ist in dieser Staffel niemand sicher», sagte der Juror weiter. Egal, ob auf Platz eins, zwei oder auf Platz sieben. Alles sei möglich. Benaissa hatte in der achten Folge nicht genug Anrufe erhalten, obwohl sie es mit ihren Tänzen auf den zweiten Platz geschafft hatte. Und auch sehr zum Ärger von Joachim Llambi.

«Was für eine Show. Große Leistungen, starke Überraschungen, mutige Choreografien und dann dieses Ende. Für mich ein Schlag ins Gesicht für Leistung und Fairness», schrieb Llambi am Tag danach auf Instagram. Das Ergebnis sei kein Sieg der Gerechtigkeit. «Es ist ein Sieg von Trotz, Fanlagern und blinder Stimmungsmache», schrieb er weiter. Und: «Wo Leistung nichts mehr zählt, verliert die Show. Germany 0 Points.»

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