Madonna gratuliert Tochter: «Du bist wirklich ein Wunder»

Los Angeles (dpa) - Pop-Ikone Madonna hat zum 18. Geburtstag ihrer Tochter Mercy James in einem langen Instagram-Post ihre Bewunderung und Liebe erklärt. «Wünsche dir den glücklichsten aller Geburtstage!», schrieb die 65-jährige «Vogue»-Sängerin auf Instagram. «Das Schönste von allem, denn du hast es verdient.» Daneben teilte sie ein Video, das alte Fotos von Mercy und ihren Geschwistern zeigt, sowie einen Ausschnitt, in dem das Mädchen am Klavier ein Stück von Erik Satie spielt.