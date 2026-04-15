Popstar

Madonna kündigt neues Album an

Es ist ihr erstes Studioalbum seit 2019: Madonna will im Juli neue Musik herausbringen. Ein erster musikalischer Vorgeschmack gibt eine Ahnung, in welche Richtung es gehen wird.

Madonna bringt im Juli ihr 15. Studioalbum heraus. (Archivbild) Foto: Evan Agostini/Invision/dpa
Madonna bringt im Juli ihr 15. Studioalbum heraus. (Archivbild)

New York (dpa) - Die US-Popikone Madonna (67) hat ein neues Studioalbum angekündigt. Die Platte mit dem Titel «Confessions on a Dance Floor: Part II» soll am 3. Juli erscheinen und knüpft an ihr erfolgreiches Dance-Album aus dem Jahr 2005 an.

Es handelt sich um ihr erstes vollständiges Album seit rund sieben Jahren und ihr 15. Studioalbum. Für das Projekt arbeitete die Sängerin Medienberichten zufolge erneut mit Produzent Stuart Price zusammen, der schon am ursprünglichen «Confessions on a Dance Floor» beteiligt war. 

Das damalige Album brachte mehrere internationale Hits hervor, darunter die Single «Hung Up».

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Neue Musik ist Beat-lastig

Die Ankündigung wurde auf Madonnas Accounts in den sozialen Medien veröffentlicht, wo sie auch das Cover zeigte. Zudem präsentierte Madonna auf Instagram einen kurzen Vorgeschmack auf die neue Musik - und löschte alle bisherigen Inhalte.

Der kurze Songausschnitt lässt erahnen, dass Madonna auf dem neuen Album Inspiration aus der House Music zieht. In einem Pressestatement betonte sie die spirituelle Bedeutung von Dance Music.

Die erste Single soll «One Step Away» heißen. Ihr Label Warner zitierte die Musikerin mit den ersten Zeilen des Songs: «Die Leute denken, dass Tanzmusik oberflächlich ist, aber sie liegen völlig falsch.»

Ein Manifest für den Tanz

«Der Dancefloor ist nicht nur ein Ort, er ist eine Schwelle: ein ritueller Raum, in dem Bewegung die Sprache ersetzt.» Zudem hieß es, dass sie und Price bei der Zusammenarbeit am neuen Album ein «Manifest» verfasst hätten.

Darin heißt es: «Wir müssen tanzen, feiern und mit unseren Körpern beten. Das sind Praktiken, die uns seit Jahrtausenden begleiten – zutiefst spirituelle Handlungen. Der Dancefloor ist ein ritueller Raum: ein Ort der Verbindung, auch mit den eigenen Wunden und der eigenen Zerbrechlichkeit. Raven ist eine Kunstform – es geht darum, Grenzen zu verschieben und sich mit Gleichgesinnten zu verbinden.»

Bereits zuvor hatte Madonna angedeutet, dass sie nach ihrer Rückkehr zu Warner Records an neuer Dance-Musik arbeitet.

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