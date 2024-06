Mads Mikkelsen schaut am liebsten nach vorne

Ab 6. Juni ist Mikkelsen in einem neuen Film in den deutschen Kinos zu sehen. Im Historiendrama «King's Land» von Nikolaj Arcel spielt er einen sturen dänischen Kriegsveteranen, der gegen Widerstände kämpfen muss. Um einen Adelstitel zu erlangen, will er eine karge Landschaft für den dänischen König fruchtbar machen. Während er dieses Ziel um jeden Preis verfolgt, verliert er andere Dinge aus dem Blick - zum Beispiel Menschen, die ihm wichtig sind. An der Stelle des Protagonisten würde er einiges bereuen, sagte Mikkelsen.