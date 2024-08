«Man kann Taylor nicht verpassen»: London wartet auf Swift

London (dpa) - Nach der Konzertabsage in Österreich warten Tausende Fans in London darauf, dass US-Superstar Taylor Swift wieder auf der Bühne steht. Die 34-Jährige soll in der britischen Hauptstadt erstmals wieder auftreten, nachdem vergangene Woche mehrere Konzerte in Wien wegen Terrorgefahr abgesagt wurden.