«Man & Mining» im Weltkulturerbe Völklinger Hütte am Start

Völklingen (dpa) - Es ist eine Ausstellung, die den weltweiten Abbau von mineralischen Rohstoffen sowie die Folgen für Mensch und Natur in den Blick nimmt: «Man & Mining» ist von diesem Samstag (1. Juni) bis zum 1. September im Weltkulturerbe Völklinger Hütte im Saarland zu sehen. Die Ausstellung sei «aufs Engste» mit der Geschichte vor Ort verbunden, teilte Generaldirektor Ralf Beil am Mittwoch in Völklingen mit. «Ohne den Abbau von Erz und Kohle hätte es weder ein Eisenwerk noch eine Eisenproduktion gegeben.»