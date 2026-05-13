Einbruch vor Show

Mann nach Diebstahl von Beyoncé-Songs aus Auto verurteilt

Im Juli 2025 wurde bei einem Autoeinbruch in Atlanta unveröffentlichte Musik von US-Superstar Beyoncé entwendet. Nun bekannte sich ein Mann vor Gericht schuldig. Er erhielt eine lange Haftstrafe.

Beyoncé war zum Zeitpunkt der Tat mit ihrem Album «Cowboy Carter» auf Tour. (Archivbild) Foto: Evan Agostini/Invision/dpa
Beyoncé war zum Zeitpunkt der Tat mit ihrem Album «Cowboy Carter» auf Tour. (Archivbild)

Atlanta (dpa) - Wegen eines Autoeinbruchs, bei dem unveröffentlichte Musik von US-Superstar Beyoncé abhandenkam, ist ein Mann in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia verurteilt worden. Wie unter anderem die «New York Times» und «USA Today» berichteten, bekannte sich der Mann vor Gericht der Tat schuldig und wurde dafür zu fünf Jahren Haft verurteilt. Zwei Jahre davon müsse er ins Gefängnis, der Rest sei zur Bewährung ausgesetzt.

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Mehrere Medien hatten über die Tat berichtet. Demnach war im Juli 2025 laut Polizei in einen Mietwagen eingebrochen worden, den Beyoncés Choreograph und eine Tänzerin gemietet hatten. Zwei Koffer wurden gestohlen. Darin: Laptops und USB-Sticks mit unveröffentlichter Musik des Superstars sowie Songlisten für zukünftige Konzerte. Der Mann, der nun verurteilt wurde, war den Berichten zufolge im August festgenommen worden. 

Die Sängerin war zur Zeit des Autoeinbruchs mit ihrem bei den Grammys prämierten Album «Cowboy Carter» auf Tour. Im Rahmen der Tour hatte sie im Juni 2025 auch in London und Paris Konzerte gegeben. In Atlanta hatte sie vier Auftritte - der Einbruch ereignete sich zwei Tage vor der ersten Show in der Stadt im Südosten der USA.

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