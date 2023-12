Mariah Carey: Popcorn statt Lametta am Weihnachtsbaum

Los Angeles (dpa) - Die «Queen of Christmas» Mariah Carey dekoriert nach eigenen Angaben gern zu Weihnachten. «Ich mag Popcorn-Girlanden», sagte die 54-Jährige dem US-Magazin «People» über Dekorationen am Weihnachtsbaum. Von Lametta sei sie hingegen nicht wirklich ein Fan. «Aber ich will es anderen Leuten nicht absprechen, weil es Spaß macht. Man kann es auf Leute werfen.»

Die Weihnachtszeit wird bei der Popikone nach ihren Angaben am 1. November eingeläutet. Die Sängerin ist derzeit in Nordamerika auf ihrer Weihnachtstour «Merry Christmas One and All!». Ihr 1994 veröffentlichter Hit «All I Want For Christmas Is You» erreicht zuverlässig in jeder Adventszeit die Single-Charts.