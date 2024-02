Martin Scorsese: «Film stirbt nicht, er verändert sich»

Berlin (dpa) - Der US-amerikanische Regisseur Martin Scorsese («Killers of the Flower Moon») sieht die Zukunft des Films optimistisch. «Ich denke nicht, dass der Film stirbt, er verändert sich», sagte der 81-Jährige am Dienstag in Berlin. Von technologischem Fortschritt sollte sich niemand einschüchtern lassen. Man dürfe sich von der Technologie nicht versklaven lassen, sondern müsse sie entsprechend lenken. «Die richtige Richtung geht von der individuellen Stimme aus und nicht von etwas, das einfach nur konsumiert und weggeworfen wird.»