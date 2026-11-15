Martini und mehr: Neues Buch über die Drinks von James Bond

London (dpa) - Wer der nächste James Bond wird, ist noch offen, auch wenn die Entscheidung naht. Was der nächste 007 trinken wird, ist hingegen so gut wie sicher: Wodka Martini, geschüttelt, nicht gerührt. Doch der berühmte Cocktail ist bei weitem nicht das einzige Getränk, das der weltgewandte Agent in seiner mehr als 70-jährigen Geschichte zu sich genommen hat.

Einen umfassenden Überblick darüber, was 007 trinkt - und woraus, gibt das Buch «Das 007 Drinks Archiv» von Chris Distin. Der britische James-Bond-Sammler und -Kenner, der in Niedersachsen lebt, hat die Cocktails und andere Getränke aus den James-Bond-Romanen von Ian Fleming und den bislang 25 Filmen der langlebigen Kinoreihe zusammengetragen.

Bond-Filme mit ständiger Pausetaste

«Ich bin Whisky-Trinker und wollte herausfinden, welche Whiskys Bond in den Filmen und Büchern trinkt», sagt Distin im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Dann kam alles ins Rollen.» Mehr als zwei Jahre habe er recherchiert.

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«Ich musste alle Filme noch einmal mit anderen Augen ansehen, obwohl ich jeden mindestens 150 Mal gesehen habe», erzählt er. «Jedes Mal, wenn irgendetwas auch nur entfernt mit Getränken zu tun hatte, haben wir angehalten und geschaut, ob wir eine Flasche oder ein Glas identifizieren können.» So habe die Sichtung eines zweistündigen Films oft dreieinhalb bis vier Stunden gedauert.

Geholfen hat ihm seine Frau Ute - mit viel Geduld. «Ab dem 14. oder 15. James-Bond-Film hat sie ein bisschen die Augen verdreht, wenn ich gefragt habe, ob wir noch einen schauen. Aber weil sie wusste, wie wichtig mir das war, hat sie durchgehalten und mir geholfen.»

Sake, Bollinger und auch mal ein Bier

Vor allem in Flemings Romanen trinkt Bond, was das jeweilige Land hergibt: in Japan Sake, in der Türkei Raki, auf Jamaika Bier der Marke Red Stripe. Dazu kommen Bourbon und Champagner. In den Filmen wurde später Bollinger zum bevorzugten Champagner von 007. Pierce Brosnan bestellt in «Stirb an einem anderen Tag» in Havanna einen Mojito, Daniel Craig greift in «Skyfall» zur Flasche Heineken.

«Ich dachte, wie viele andere auch, dass Bond nur eine recht kleine Auswahl an Drinks trinkt», sagt Distin. «Den Martini, ich wusste, dass er Bourbon trinkt, und natürlich Champagner. Aber mir war nicht klar, wie viele Getränke und wie viele verschiedene Marken in den Filmen und Büchern tatsächlich vorkommen.»

Die Geschichte hinter dem Vesper

Der wohl berühmteste Bond-Drink nach dem Martini ist der Vesper: drei Teile Gin, ein Teil Wodka und - damals - ein halber Teil Kina Lillet. Weil der französische Aperitifwein schon 1986 vom weniger bitteren Lillet Blanc abgelöst wurde, wird der Vesper heute meist damit gemischt - oder mit dem italienischen Cocchi Americano, der dem Original näher kommt.

Bond bestellt ihn in Flemings erstem Roman «Casino Royale» (1953) und benennt ihn nach seiner Kollegin Vesper Lynd, die es ihm angetan hat. In der Verfilmung von 2006 bestellt Daniel Craig den Drink am Pokertisch. Distin geht in seinem Nachschlagewerk den Ursprüngen des Cocktails nach.

Bonds Tasse kommt von Rosenthal

Außerdem hat Distin die verwendeten Gläser, Flaschen und Bar-Utensilien identifiziert. «Wenn man sich die ultimative Bond-Bar zu Hause einrichten will, was gibt es Besseres als die Originalgläser, die in den Filmen oder Büchern vorkommen?», sagt er. Eine kobaltblaue Tasse aus dem ersten Film «James Bond jagt Dr. No» stammt aus Deutschland: von Thomas, einer Marke von Rosenthal.

Der Barkeeper kommt per App