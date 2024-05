Massenküssen und ESC-Songs in der Kulturhauptstadt

Tartu (dpa) - Musikalisch begleitet von live aufgeführten Eurovision-Song-Contest-Liedern haben sich in der Europäischen Kulturhauptstadt Tartu am Samstagabend Tausende von Menschen geküsst. Beim Massenküssen-Event «Kissing Tartu» pressten bei einem Open-Air Konzert auf dem Rathausplatz von Estlands zweitgrößter Stadt unzählige Kusswillige ihre Lippen aufeinander, umarmten sich oder küssten andere auf die Wangen. Damit sollte ein Zeichen für Offenheit, Menschlichkeit und Respekt gesetzt werden.

Jung und offen mit einer lebendigen Kulturszene: Estlands zweitgrößte Stadt Tartu hat alles, was man 2024 als Europäische Kulturhauptstadt so braucht. Und auch ein ungewollt aktuelles Motto.

«All is one»: Kulturhauptstadtjahr 2024 in Tartu eröffnet

«Wir feiern in diesem Jahr 20 Jahre Estland in der EU und auch, dass wir seit 30 Jahren am Eurovision Song Contest teilnehmen», sagte Bürgermeister Urmas Klaas der Deutschen Presse-Agentur dpa in Tartu. «Ich erinnere mich noch ganz gut an die ersten Auftritte und wie wichtig das damals für uns war. Das war eine Art Identifizierung für Estland - wir durften wieder als freier Staat mit unseren Musikern auf der freien Bühne von Europa stehen.»