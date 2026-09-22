US-Schauspielerin

Medien: Panettiere starb laut Gerichtsmedizin an Überdosis

Rund einen Monat nach dem Tod von Panettiere teilt die Gerichtsmedizin ihr Ergebnis mit. Demnach starb die Schauspielerin an einer Überdosis diverser Substanzen. Die Behörde stuft das als Unfall ein.

Panettiere war am 16. August im Alter von nur 36 Jahren überraschend in einer Wohnung in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina gestorben. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa
Panettiere war am 16. August im Alter von nur 36 Jahren überraschend in einer Wohnung in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina gestorben.

Greenville (dpa) - Die US-Schauspielerin Hayden Panettiere soll an einer Überdosis verschiedener Drogen gestorben sein. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf die zuständige gerichtsmedizinische Behörde in Greenville. Als Todesursache wurden demnach toxische Wirkungen unter anderem von Fentanyl sowie den Medikamenten Alprazolam, Methocarbamol und Quetiapin festgestellt. Fentanyl ist ein synthetisches Opioid, das 50-mal stärker wirkt als Heroin.

«Bei der Autopsie wurden keine Anzeichen eines Traumas festgestellt, die zum Tod beigetragen hätten», hieß es in einer Mitteilung der Gerichtsmedizin von Greenville, die unter anderem dem US-Sender Fox News vorlag. Die Behörde stufte den Tod der Schauspielerin demnach als Unfall ein.

Panettiere starb mit 36 Jahren

Panettiere («Scream 4 und 6», «Heroes» und «Nashville») war am 16. August im Alter von nur 36 Jahren überraschend in einer Wohnung in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina gestorben. Brian Hickerson, mit dem Panettiere zeitweilig eine Beziehung hatte, soll gemeinsam mit seinem Bruder Zach noch erfolglos versucht haben, die frühere Verlobte von Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko wiederzubeleben.

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Laut der Polizei von Greenville sollen die Ermittlungen zum Tod von Panettiere fortgesetzt werden. Die vorläufigen Ermittlungen hatten keine Hinweise auf ein Verbrechen oder verdächtige Umstände ergeben.

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