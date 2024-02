Medien: Usher hat in Las Vegas geheiratet

Las Vegas (dpa) - US-Musiker Usher (45) hat am Tag seines Auftritts beim Super Bowl in Las Vegas Medienberichten zufolge seine Freundin geheiratet. «Usher und Jennifer Goicoechea haben den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gemacht und am Sonntagabend in Las Vegas im Kreise enger Freunde und der Familie geheiratet», sagte ein Sprecher des Sängers dem US-Magazin «People». «Die beiden freuen sich darauf, ihre Kinder weiterhin gemeinsam und in Liebe aufzuziehen und danken allen für die guten Wünsche.»