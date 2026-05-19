Fanparty für Dara

Mega-Party in Sofia für ESC-Siegerin Dara

Dara singt sich in Wien zum Sieg beim Eurovision Song Contest. Die bulgarischen Fans begrüßen die 27-Jährige in Sofia mit einer Großparty.

Am Sonntag war Dara bereits am Flughafen von Sofia von Fans gefeiert worden. (Archivbild) Foto: -/AP/dpa
Am Sonntag war Dara bereits am Flughafen von Sofia von Fans gefeiert worden. (Archivbild)

Sofia (dpa) - Die diesjährige ESC-Siegerin Dara ist in der bulgarischen Hauptstadt Sofia von Tausenden Fans mit einer Party gefeiert worden. Die Menschenmenge versammelte sich unter den Klängen des ESC-Siegessongs «Bangaranga» auf dem zentralen Platz vor dem früheren Königsschloss.

Die Fans skandierten immer wieder «Dara!», «Dara!», bis die Sängerin im exzentrischen Outfit auf die Bühne kam. «Mein Traum war, es zu schaffen, Menschen zu vereinigen und euch alle hier zusammen zu sehen», sagte Dara. Sie kündigte für dieses Jahr ein Konzert in der großen Arena 8888 Sofia an - dies ist die Halle, in der der ESC (Eurovision Song Contest) im nächsten Jahr in Sofia ausgetragen werden könnte.

Das Mega-Event mit einem 60 Meter langen roten Teppich und drei Bühnen wurde von der Stadt Sofia organisiert.

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Am Sonntag war Dara bereits am Flughafen von Sofia von jubelnden Fans empfangen worden. Ihr Sieg am Samstagabend war der Erste für Bulgarien beim Eurovision Song Contest.

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