Mehr Flexibilität: M'Barek und Ehefrau wagen Neuanfang

München (dpa) - Elyas M'Barek verlässt seine Lieblingsstadt New York. «Wir haben uns entschieden, nach München zu ziehen, ich komme ja von dort», sagte der Schauspieler der dpa in München. Mit dabei: seine Ehefrau Jessica, eine New-Yorkerin. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung über die Umzugspläne des 43-Jährigen berichtet, der mit Rollen in «Fack ju Göhte» und «Türkisch für Anfänger» zum Star wurde.

Foto: Felix Hörhager/dpa Mit dabei: seine Ehefrau Jessica. (Archivbild)

«Ich muss oft in Deutschland sein, um Termine mit Produktionen und Drehs wahrzunehmen, das Reisen wird auf Dauer zu anstrengend und kompliziert», begründete M'Barek die Entscheidung. Auch seine Frau Jessica wolle hier künftig arbeiten. «Wir freuen uns auf unseren Umzug und mehr Flexibilität. Auch auf unsere gemeinsamen Freunde und meine Familie.» Alle Brücken in die Stadt am Hudson River will der 43-Jährige aber nicht abbrechen, wie er erklärte: «New York bleibt unsere zweite Heimat.»

Anonym in New York

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An New York schätzte M'Barek unter anderem die Anonymität, aber auch das Lebensgefühl. Es sei seine «absolute Lieblingsstadt», verkündete er noch 2023. Hier könne er «einfach Elyas» sein, könne normal U-Bahn fahren und werde nicht ständig erkannt.

Foto: Felix Hörhager/dpa Auf dem Oktoberfest zeigen sich Elyas M'Barek und Ehefrau Jessica gerne in Tracht. (Archivbild)

Das war in München anders. Auftritte des Schauspielers bei Premieren seiner Filme ließen die meist weiblichen Fans am roten Teppich lautstark kreischen vor Begeisterung. Nach dem Riesenerfolg des ersten Teils der «Fack ju Göhte»-Reihe wurde er regelrecht verfolgt, wie er 2014 sagte. «Als ich auf dem Oktoberfest war, musste ich mir jeden Toilettengang dreimal überlegen, da kam ich keine zwei Meter, ohne ein Foto machen zu müssen.»

Einblicke in New Yorker Lifestyle

Einblicke in das sonst sorgsam gehütete Privatleben gibt der Star auf Instagram. Fotos und Videos zeigen das Paar beim Bummel durch Kultviertel wie Soho oder Brooklyn, vor dem bunt leuchtenden Weihnachtsbaum am Rockefeller Center oder vor der berühmten Wolkenkratzer-Kulisse Manhattans.