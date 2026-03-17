Literatur

Meister des britischen Agentenromans: Len Deighton ist tot

Sein Geheimagent Harry Palmer war mehr schrulliger Rebell als gelackter Superheld - der britische Autor erfand die Spionagewelt neben Bond neu - und lieferte mit seinen Werken zudem Filmstoff.

Der britische Spionagethriller-Autor Len Deighton (Mitte) ist im Alter von 97 Jahren gestorben. (Archivbild) Foto: Sean Dempsey/PA Wire/dpa
Der britische Spionagethriller-Autor Len Deighton (Mitte) ist im Alter von 97 Jahren gestorben. (Archivbild)

London (dpa) - «Ipcress - streng geheim» und zahlreiche weitere Romane machten ihn zum Meister des britischen Agententhrillers - nun ist Len Deighton im Alter von 97 Jahren gestorben. Seine Literaturagentur bestätigte dem Sender BBC und der britischen Nachrichtenagentur PA am Dienstag seinen Tod. Die Ursache wurde nicht genannt. Der Zeitung «The Times» zufolge starb Deighton am 15. März. 

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39 Bücher hinterlässt er, darunter mehrere historische Werke über den Zweiten Weltkrieg und eine weitere Spionageroman-Reihe. Als Autor von Kochbüchern trug er britischen Medien zufolge zudem dazu bei, die französische Küche den Briten näherzubringen. Als Illustrator gestaltete er darüber hinaus mehr als 200 Buchcover.

Sein Debütroman «The Ipcress File» aus dem Jahr 1962 blieb Deightons berühmtestes Werk. Es war der Auftakt einer ganzen Reihe für seine Agenten-Figur, die erst mit der Verfilmung von 1965 ihren Namen Harry Palmer erhielt - und die Gestalt des Schauspielers Michael Caine, für den es eine seiner markantesten Rollen wurde.

Sein Agent prägt die Ästhetik der Sixties

Caine als Palmer sei zu einem Symbol der Epoche geworden, schrieb die «Times» am Dienstag. Deightons Romane hätten vom Zeitgeist profitiert, der schon durch Ian Flemings bestehende James-Bond-Reihe geprägt war. Deightons Werk sei eher ein Kontrast dazu gewesen - aus der Arbeiterklasse, gegen das Establishment, mitunter schrullig, aber insgesamt substanzieller, fasst die Zeitung das Nebeneinander im britischen Spionageroman-Zeitalter zusammen. Flemings Bond sei letztlich der größere Name geworden, doch Deighton habe das Genre und die Ästhetik der Sechzigerjahre mehr beeinflusst.

2017 wurde mit der BBC-Produktion «SS-GB» ein weiteres Werk Deightons verfilmt. Die Miniserie zeichnete wie der gleichnamige Roman von 1978 ein dystopisches Szenario, in dem die Nationalsozialisten Großbritannien im Zweiten Weltkrieg besiegt haben und ein Detektiv im Schwarzmarktmilieu zwischen SS, Scotland Yard und Widerstandsbewegung gerät. 

Auch sein Erstlingswerk «Ipcress», mit dem alles für Deighton begann, erfuhr 2022 eine filmische Neuauflage, als Fernsehserie mit «Peaky Blinders»-Star Joe Cole.

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