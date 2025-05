Meisterschaft im Männerballett - Show um Fischfrau gewinnt

Würzburg (dpa) - Das Männerballett aus Finsterwalde in Brandenburg ist Deutscher Meister 2025 in dem spaßorientierten Tanzturnier. Die Gruppe aus Brandenburg setzte sich bei dem Wettbewerb des Bundesverbandes Deutscher Männerballette in Würzburg gegen 14 konkurrierende Truppen in der Kategorie der 18 bis 35 Jahre alten Teilnehmer durch.