Ekelshow

Mel C: Meine Tochter will mich im Dschungelcamp sehen

Mel C liefert den Sound zum Dschungelcamp, doch statt Kakerlaken wählt sie lieber das Studio. Warum ihre Tochter trotzdem auf einen Auftritt hofft.

Melanie C singt gern für den Dschungel - aber nicht im Dschungel. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa
Melanie C singt gern für den Dschungel - aber nicht im Dschungel. (Archivbild)

Köln (dpa) - Mit ihrer Single «Sweat» ist sie täglich in der Show «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» zu hören - selbst würde Sängerin Melanie C (52) aber nie ins Dschungelcamp ziehen. «Meine Tochter würde mich sehr gerne in der Show sehen, weil sie mich vermutlich in meiner Not sehen möchte», sagte die Britin der Deutschen Presse-Agentur. «Ich bin sehr froh, den Titelsong beizusteuern, aber ich würde ungern selbst teilnehmen.»

Die als Melanie Jayne Chisholm geborene Musikerin wurde in den 1990er Jahren als Mitglied der Spice Girls («Sporty Spice») bekannt und legte nach der Trennung eine beeindruckende Solokarriere hin. Anfang Mai erscheint ihr neuntes Studioalbum «Sweat». Die gleichnamige Single hatte RTL als Titelsong seiner diesjährigen Dschungelshow ausgewählt, die am Sonntag endet.

Darum ist die TV-Show auch in Großbritannien beliebt

Das Format kennt Mel C («Never Be the Same Again») aus ihrer Heimat Großbritannien. «Ich hab’ einige Freunde, die schon im Dschungel waren. Es ist hier eine große Show und die Menschen lieben es, die Prominenten kennenzulernen, sie durch die Prüfungen zu jagen und zu sehen, wie sie verrückte Dinge essen.» Sie selbst sei aber nie mit der Show warm geworden.

