Kunst

Merkel lässt sich Berliner Plattenbau zeigen

Was macht eine frühere Kanzlerin? Angela Merkel interessiert sich auch für Kultur. Nun hat sie ein Gebäude besucht, das den diesjährigen deutschen Pavillon in Venedig inspirierte.

Angela Merkel ließ sich von Künstlerin Sung Tieu die Berliner Gehrenseestraße zeigen. Foto: Marijan Murat/dpa
Angela Merkel ließ sich von Künstlerin Sung Tieu die Berliner Gehrenseestraße zeigen.

Berlin (dpa) - Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (72) hat sich einen Berliner Plattenbau zeigen lassen. Künstlerin Sung Tieu besuchte mit ihr die Gehrenseestraße - die dortige Plattenbauanlage diente als Vorlage für ihr Projekt auf der Kunstbiennale in Venedig.

Es sei eines der unerwarteten Geschenke des Lebens, diesem besonderen Menschen die Gehrenseestraße zu zeigen, schrieb Künstlerin Tieu bei Instagram auf Englisch und postete dazu ein Bild.

In dem Gebäude hatten früher vietnamesische Vertragsarbeiter gewohnt. Tieu lebte dort als Kind. Für die diesjährige Biennale baute sie die Plattenbaufassade in Venedig nach. Sie verkleidete den deutschen Pavillon dafür mit rund drei Millionen Mosaiksteinen.

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«Auch mit Blick auf DDR-Geschichte sehr interessant»

Merkels Büro bestätigte den Besuch. Die frühere Kanzlerin finde den diesjährigen Beitrag Deutschlands zur Kunstbiennale in Venedig - den von Sung Tieu und der leider verstorbenen Henrike Naumann - «auch mit Blick auf die DDR-Geschichte sehr interessant», hieß es.

Merkel wuchs selbst im Osten auf. Die CDU-Politikerin war von 2005 bis 2021 Bundeskanzlerin. Sie ist öfter bei Kulturterminen, etwa bei den Bayreuther Festspielen oder Konzerten der Berliner Philharmoniker.

Im Berliner Bode-Museum wird derzeit auch ein Porträtgemälde von Merkel ausgestellt, das schon viel Publikum angezogen hat. Auf der diesjährigen Kunstbiennale in Venedig war Merkel nach Angaben ihres Büros nicht. Die Ausstellung läuft noch bis 22. November.

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