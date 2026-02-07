Kunstgeschichte

Michelangelo-Zeichnung erzielt Auktionsrekord in New York

Eine winzige, lange unbekannte Zeichnung von Michelangelo hat bei einer Auktion in New York einen Rekordpreis erzielt. Die Studie für die Sixtinische Kapelle brachte 27,2 Millionen Dollar.

Das Bietergefecht dauerte rund 45 Minuten. (Handout) Foto: -/CHRISTIE’S IMAGES LTD. 2025/dpa
New York (dpa) - Eine erst kürzlich entdeckte Zeichnung von Michelangelo ist bei einer Auktion von Christie’s in New York für 27,2 Millionen Dollar (rund 23 Millionen Euro) verkauft worden. Es handelt sich um eine nur wenige Zentimeter große Zeichnung eines Fußes, die als Vorbereitung für die Darstellung der Libyschen Sibylle an der Decke der Sixtinischen Kapelle gilt. Der Preis ist ein Auktionsrekord für Michelangelo und lag rund 20-fach über dem Schätzpreis.

Nach Angaben von Christie’s dauerte das Bietergefecht rund 45 Minuten. Der Schätzpreis hatte ursprünglich bei 1,5 bis 2 Millionen Dollar gelegen. Die Zeichnung war zuvor unbekannt und wurde von einer Spezialistin des Auktionshauses identifiziert, nachdem der Eigentümer ein Foto über ein Online-Bewertungsportal eingereicht hatte. Es ist die einzige bekannte Studie Michelangelos zur Decke der Sixtinischen Kapelle in Privatbesitz. Das Deckengemälde gehört zu seinen berühmtesten Werken überhaupt.

«In den mehr als 23 Jahren, die ich in dieser Branche tätig bin, hatte ich das Privileg, viele großartige Momente im Bereich der Alten Meister zu erleben – doch der heutige übertraf sie alle», sagte Andrew Fletcher, globaler Leiter der Abteilung Alte Meister bei Christie’s, der das Höchstgebot im Auftrag seines Kunden abgab. «Dies war vermutlich die einzige Gelegenheit, die sich einem Sammler jemals bietet, eine Studie zu dem wohl großartigsten Kunstwerk, das je geschaffen wurde, zu erwerben.»

Von den rund 600 erhaltenen Zeichnungen des Künstlers stehen nur etwa 50 im Zusammenhang mit dem Freskenzyklus im Vatikan. Der bisherige Rekord für einen bei einer Auktion erreichten Wert für eine Zeichnung Michelangelos lag bei 24,3 Millionen Dollar. Der Käufer der Fuß-Studie wurde nicht genannt.

