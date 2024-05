Michelle Yeoh in neuer «Blade Runner»-Serie

Yeoh schrieb im vorigen Jahr Oscar-Geschichte, als die in Malaysia geborene Schauspielerin als erste Asiatin überhaupt zur besten Hauptdarstellerin gekürt wurde. Die Trophäe verdiente sie sich mit ihrem Auftritt als kämpferische Waschsalonbesitzerin in der Action-Komödie «Everything Everywhere All at Once». In den 80er-Jahren hatte sie Actionfilme in Hongkong gedreht, später machte sie als Bond-Girl («Der Morgen stirbt nie») und als Schwertkämpferin in «Tiger & Dragon» Furore.