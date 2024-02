Millie Bobby Brown bringt ersten Roman heraus

New York (dpa) - Die aus der Erfolgsserie «Stranger Things» bekannte britische Schauspielerin Millie Bobby Brown (20) hat ihren ersten Roman veröffentlicht. In «Neunzehn Stufen» erzählt die Schauspielerin eine auf den Erlebnissen ihrer Großmutter basierende Geschichte. Der bereits im September im englischen Original erschienene Roman ist jetzt auch in deutscher Übersetzung erhältlich, herausgekommen im Blanvalet Verlag.

Der Roman spielt in London zur Zeit des Zweiten Weltkriegs und erzählt die Geschichte der 18-jährigen Nellie. Sie arbeitet im Bürgermeisteramt und verliebt sich in einen Amerikaner. Das Leben von ihr und ihrer Familie ist aber vor allem stark geprägt von den Bombenangriffen des nationalsozialistischen Deutschlands, vor denen sie in vielen Nächten in einem Bunker Schutz suchen müssen. Eines Abends - am 3. März 1943 - passiert dann in diesem Bunker ein schreckliches Unglück, bei dem 173 Menschen sterben, die sogenannte «Katastrophe von Bethnal Green». Auch Nellies Familie ist in das Unglück - und dann auch in dessen Aufklärung - verwickelt.