Missy Elliott: Mutter war noch nie bei meinen Konzerten

New York (dpa) - Hip-Hop-Ikone Missy Elliott (52, «Get Ur Freak On») hat nach eigenen Angaben ihre Mutter bislang nie zu einem ihrer Konzerte mitgenommen. «Meine Mutter hat mich noch nie auftreten sehen», erklärte die Rapperin in der Sendung «Good Morning America». «Sie hat mich im Fernsehen gesehen, aber sie war noch nie bei einer Show, weil ich ein paar kleine Worte in den Mund nahm, von denen ich nicht wollte, dass sie sie jemals hört.»