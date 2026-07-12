Mit jeder «Falte»: Kaulitz-Brüder enthüllen Wachsfiguren

Berlin (dpa) - Die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (36) gibt es jetzt auch aus Wachs. Die beiden Musiker der Band Tokio Hotel stellten die Figuren in Berlin im Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds vor.

«Ich habe natürlich gehofft, vielleicht geht die ein oder andere Falte mal weg, aber es sind alle da. Also sie sehen genau aus wie wir», scherzte Tom Kaulitz. «Es ist auch ein bisschen gruselig. Also, wenn man sich selber so anguckt, ist auch ein bisschen komisch, dass man so um sich herumlaufen kann und man guckt so jedes Detail an», ergänzte sein Bruder Bill.

Figuren werden genau begutachtet

Nach der Enthüllung haben die beiden Kaulitz-Brüder ihre Figuren erst einmal begutachtet. Sie haben ihren Abbildern aus Wachs ins Gesicht gefasst, durch die Haare gestrichen, haben den Arm berührt und auch ganz tief in die Augen geschaut.

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Bill durfte auch den Overall einmal öffnen, um zu prüfen, ob sein Tattoo auf der Brust auch bei seinem Doppelgänger aus Wachs detailgetreu nachgebildet wurde.

Fans warten vor Madame Tussauds

Vor dem Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds warteten bereits gegen 10.30 Uhr Dutzende Fans. Einige von Ihnen hatten zuvor ein Meet and Greet mit den Kaulitz-Brüdern gewonnen.

Als Wachsfiguren tragen Bill und Tom die Outfits, die sie bei ihrem Jubiläumskonzert im August 2025 «20 Jahre durch den Monsun» in der Berliner Wuhlheide anhatten.

Demnach trägt Frontsänger Bill einen rot-schwarzen Overall mit silbern funkelnden Elementen. Die Wachsfigur von Tom Kaulitz hingegen trägt ein schwarzes Achselshirt mit der Aufschrift «Durch den Monsun».

Mit ihrer Band Tokio Hotel («Durch den Monsun», «Changes») wurden die beiden Brüder schon als Teenager bekannt. Aufgewachsen sind sie in Sachsen-Anhalt. Heute leben sie in den USA.

Tom ist mit Moderatorin Heidi Klum verheiratet («Germany's Next Topmodel»). Am 5. Dezember sollen die Zwillingsbrüder in Halle an der Saale die traditionsreiche ZDF-Samstagabendshow «Wetten, dass..?» moderieren.