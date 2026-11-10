«Münster»-Tatort: Neue Staatsanwältin kontert Boerne

Münster (dpa) - Ihr trockener Humor war das Gegenstück zum Klamauk von Thiel und Boerne im «Münster»-Tatort. Vor rund einem Jahr hatte Mechthild Großmann als rauchende Staatsanwältin Wilhelmine Klemm ihren letzten Auftritt am Sonntagabend in der ARD-Reihe. Jetzt übernimmt Lou Strenger die Rolle der Anklägerin. Sie führt im Münster-Team die Ermittler ab sofort in der Rolle der Nicole König. Und ihr Einstand in der Folge «Tatort – Narrentanz» ist zumindest bemerkenswert - zu sehen am Sonntag, 15. November, um 20.15 Uhr im Ersten und ab Freitag, 13. November in der ARD-Mediathek.

Drehbuchschreiberin Regine Bielefeldt («Aenne Burda») lässt Strenger anders auftreten als ihre Vorgängerin: rasant, schnell im Kopf und schlagfertig – und ohne Kippe im Mund. Als sie zum ersten Mal in das Heiligtum von Karl-Friedrich Boerne, die Rechtsmedizin, eindringt, macht sie dem Professor trotz dessen Unverschämtheiten schnell klar, wer die Chefin ist.

Foto: Uwe Anspach/dpa Nun übernimmt Lou Strenger die Rolle der Anklägerin. (Archivbild)

«Prima, Häschen, wenn man schon einen Raum betritt, zu dem man eigentlich keinen Zugang hat, dann wartet man erst einmal, bis die Erwachsenen ausgeredet haben und dann sagt man guten Tag», pflaumt Boerne die junge Staatsanwältin an. Während Kommissar Axel Thiel vor Scham im Boden versinken will, legt der Professor noch einen drauf. «Mir doch scheißegal, wer das ist.»

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«Setzen Sie sich ruhig auf meinen Stuhl», setzt der Rechtsmediziner nach. Als König unbeeindruckt sitzen bleibt, gibt der Professor sich geschlagen: «Eine Frau der Tat, das gefällt mir.»

Krude Dienstanweisungen der neuen Staatsanwältin

Bei der Aufklärung des 49. Falls von Kriminalhauptkommissar Thiel (Axel Prahl) und Boerne (Jan Josef Liefers) spielt die neue Staatsanwältin keine hervorgehobene Rolle. Sie nervt vielmehr mit kruden Anweisungen – die in keinem Arbeitsverhältnis von Staatsanwaltschaft und Kripo dieser Welt einen Platz hätten. Aber egal. Ein wenig irrationaler Klamauk muss sein – es ist schließlich der «Münster»-Tatort. Und der erreicht immer wieder Spitzenwerte bei der Einschaltquote und ist der beliebteste Tatort gemessen am Marktanteil am Sonntagabend. Beim letzten Auftritt von Mechthild Großmann vor einem Jahr hatten 11,63 Millionen Zuschauer eingeschaltet.

Zum eigentlichen Fall: Martin Herrmann (Falk Rockstroh) probt mit den Gardetänzerinnen seines Vereins für den westfälischen Karneval. Plötzlich redet er nur noch Unsinn, torkelt durch die Kulissen des Proberaums und bricht vor dem Gebäude auf der Straße zusammen. Ein heran rauschender Traktor kann nur noch knapp vor ihm bremsen. «Willste sterben, oder was?», brüllt der Fahrer. Da ist Hermann schon tot, aber nicht auf eigenen Wunsch.

Thiel, der Karneval abgrundtief verachtet, geht auf Motivsuche. Es könnte ja ein Mord sein. Seine ersten Ansprechpartner sind die Gardetänzerinnen und die Präsidentin des Karnevalsvereins, Charlotte Kamphus (Victoria Trauttmansdorff). Auch ihr Mann Ingo (Johannes Allmayer) und deren Assistentin in der Firma, Kleo Heinzmann (Emma Falck), müssen sich Thiels Fragen stellen. Neben seinem Engagement im Karneval führt das Ehepaar Kamphus noch eine Firma für sogenannte Longevity-Produkte, also für ein langes Leben. Hatte der sportliche Vortänzer Feinde? Im Vereinsumfeld wohl nicht. Martin war beliebt und gab alles für den Karneval.

Feministin gerät ins Visier

Und doch stimmt etwas nicht. Zuletzt gab es Ärger und Drohbriefe von gewaltbereiten Feministinnen, wie die Vereinspräsidentin berichtet. Der Feministischen Front Münster (FFM) passte das zur Schau stellen der weiblichen Körper der Gardetänzerinnen nicht. Babs Borger (Katrin Wichmann) führt die FFM an. Währenddessen findet Boerne die Todesursache: Getötet wurde der Tanztrainer mit dem Gift der Tollkirsche – versteckt in Karneval-Bonbons.

Borger legt ein Geständnis für den Mord ab und geht in U-Haft – gleichzeitig schlachtet sie das Geschehen in ihren Social-Media-Kanälen ordentlich aus. Der Zuschauer ahnt: So jemand mordet nicht.

Zweites Hobby: Segelfliegen

Die Ermittlungen führen Thiel und Boerne zu einem zweiten Hobby des Tanztrainers: Segelfliegen. Auf dem zugehörigen Flugplatz aber herrscht Tristesse. Das Gelände soll verkauft werden – ausgerechnet an die erfolgreiche Firma des Ehepaars Kamphus, die für ihre Forschung zur Langlebigkeit und für die Fertigung ihrer Produkte mehr Platz braucht. Und da stoßen die Ermittler auf eine zweite Leiche. Zerfetzt von der Seilwinde, mit der die Segelflieger in die Höhe gezogen werden. Professor Boerne findet bei der Obduktion merkwürdige Dinge.

Und merkwürdig gestaltet sich der ganze Fall, bei dem Nils Willbrandt («Ferdinand von Schirach: Feinde», «Harter Brocken») Regie geführt hat. Die folgenden Ermittlungen fühlen sich an wie ein LSD-Trip. Thiel und Boerne tauchen ab wie in Trance und auf Drogen und suchen den Zusammenhang zwischen Leiche eins und zwei.

Boerne und das Geschenk für die Menschheit