Heino möchte Zeichen setzen

Nach AfD-Post: Heino will 30.000 Euro - mindestens

Eine Wahlwerbung der AfD mit Heino hat ein juristisches Nachspiel. Der Volksmusiker will sich nicht vereinnahmen lassen. Er fordert von der AfD wegen Verletzung seiner Rechte eine erhebliche Summe.

Heino will sich auch von der AfD nicht politisch vereinnahmen lassen. (Archivbild) Foto: Robert Michael/dpa
Heino will sich auch von der AfD nicht politisch vereinnahmen lassen. (Archivbild)

Innsbruck (dpa) - Eine Wahlwerbung mit Heino hat für die AfD möglicherweise ein teures Nachspiel. Der Volksmusiker habe beim Landesgericht Innsbruck eine Klage wegen immateriellen Schadens über 30.000 Euro eingereicht, sagte sein Manager Helmut Werner der Deutschen Presse-Agentur. Es seien durch die AfD Uckermark Persönlichkeitsrechte und Markenrechte des 87-Jährigen verletzt worden. Zuvor hatte die «Märkische Oderzeitung» berichtet.

Grundsätzlich wehre sich Heino gegen die Vereinnahmung seiner Person für politische Zwecke, so Werner. Die AfD-Wahlwerbung sei ein Nährboden dafür, dass Heino in die rechte politische Ecke gestellt werde, wo er nicht hingehöre, sagte Werner. Der AfD-Politiker Felix Teichner hatte vor der Landratswahl in der Uckermark im April in sozialen Medien geschrieben: «Am Sonntag würde Heino Felix wählen.» «Das hätte er nicht getan», sagte Werner jetzt. 

Klage soll «klares Zeichen» setzen

Die Klage sei ein «ganz klares Zeichen gegen unerlaubte Wahlwerbung mit bekannten Gesichtern», sagte der Manager weiter. Es werde auch geprüft, ob gegen den AfD-Politiker selbst noch juristisch vorgegangen werde.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Heino, der mit seinen Volksliedern und bei seinen Auftritten eine stark patriotische Seite pflegt, habe sich in jüngerer Zeit nur einmal öffentlich politisch geäußert, sagte Werner. Er habe sich bei der vergangenen Bundestagswahl als CDU-Wähler und Unterstützer von Friedrich Merz positioniert. 

Die AfD Uckermark hatte nach Gerichtsangaben bereits eine Unterlassungserklärung abgegeben. Damit verpflichtet sie sich, solche Werbung künftig zu unterlassen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Heino wehrt sich gegen Wahlwerbung der AfD
Wahlwerbung

Heino wehrt sich gegen Wahlwerbung der AfD

Heino will nicht für Wahlkampf der AfD herhalten: Warum der Sänger jetzt juristisch gegen einen Kandidaten vorgeht - und was sein Manager zur Debatte um Heimat und rechte Vereinnahmung sagt.

19.04.2026

Viel Schwarz-Rot-Gold: Heino nach Hymnen-Streit bejubelt
Solidaritätskonzert

Viel Schwarz-Rot-Gold: Heino nach Hymnen-Streit bejubelt

Schwarz-Rot-Gold, Feuerwehrmänner und ein Hymnen-Streit: Heino wird in Brandenburg bejubelt. Bei seinem Konzert geht es um mehr als Musik.

29.03.2026

Klage gegen Lidl - Rabattaktion hat Nachspiel
Sonderangebote

Klage gegen Lidl - Rabattaktion hat Nachspiel

Der Discounter Lidl warb kürzlich mit der «größten Preissenkung seiner Geschichte». Verbraucherschützer kritisieren: Die Werbung verspricht Kunden mehr als sie tatsächlich bietet.

25.07.2025

Heino will Nationalhymne bei Konzerten singen
Unterhaltung

Heino will Nationalhymne bei Konzerten singen

Heino freut sich darauf, seine Hits bei einer Tournee ab Mai in voller Länge auf der Bühne zu singen. Außerdem plant er die deutsche Hymne in den Sälen anzustimmen: «Einigkeit und Recht und Freiheit».

09.02.2025

Abschied

Heino trauert um seine Hannelore - «Am Boden zerstört»

Heino und Hannelore - das war jahrzehntelang das Traumpaar der deutschen Volksmusik. 44 Jahre lang waren sie verheiratet. Nun trauert Heino um seine Frau.

15.11.2023