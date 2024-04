Nach Einladung per Brief: Prinz William besucht Schulprojekt

Sandwell (dpa) - Mit einem Brief hatte Freddie Hadley vor einigen Monaten den britischen Thronfolger Prinz William zu einem Projekt über psychische Gesundheit für Jungs an seine Schule eingeladen. Nun ist der 41-Jährige - mit etwas Verspätung - der Einladung gefolgt und hat sich an der Schule im mittelenglischen Sandwell über die Initiative informiert.

Der zwölfjährige Freddie hat mit anderen Schülern «Am I manly enough» (Bin ich ausreichend männlich) ins Leben gerufen. In seinem handgeschriebenen Brief an William betonte Freddie, die Gruppe wolle mit dem Vorurteil brechen, «dass Mädchen weinen und Jungs wütend werden», und lud William anlässlich des Tags der psychischen Gesundheit zu einer Vorstellung an die Schule ein.