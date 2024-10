Nach Fosse und Ernaux: Literaturnobelpreisträger wird gekürt

Stockholm (dpa) - Wird es wie in den beiden Vorjahren ein großer Name der Weltliteratur oder doch wieder ein Preisträger, mit dem niemand gerechnet hat? Heute wird in Stockholm verkündet, wer in diesem Jahr mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wird. Frühestens um 13.00 Uhr wird die Schwedische Akademie ihre mit Spannung erwartete Auswahl bekanntgeben. Rund 200 Namen standen nach Auskunft der Akademie diesmal auf der erweiterten Kandidatenliste - wer darunter ist, das wird traditionell 50 Jahre lang geheim gehalten.