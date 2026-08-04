Musik

Nach Krebsdiagnose: Frau von Bruce Springsteen in Remission

Patti Scialfa kämpft seit Jahren gegen Blutkrebs. Nun verkündet ihr Ehemann Bruce Springsteen eine gute Nachricht.

Springsteens Frau Patti ist auch Mitglied der legendären E Street Band, die den Rockmusiker seit Jahrzehnten begleitet. (Archivbild) Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa
Springsteens Frau Patti ist auch Mitglied der legendären E Street Band, die den Rockmusiker seit Jahrzehnten begleitet. (Archivbild)

Worcester (dpa) - Die an Blutkrebs erkrankte Ehefrau von US-Rocklegende Bruce Springsteen, Patti Scialfa (73), befindet sich nach Angaben des Sängers auf dem Weg der Besserung. «Zum Glück befindet sie sich in Remission», sagte Springsteen (76) am Freitag (Ortszeit) in einer Videobotschaft für die Eröffnung einer Benefizveranstaltung für Krebsforschung im US-Bundesstaat Massachusetts. Unter Remission versteht man einen Rückgang von Krankheitserscheinungen.

Wie Millionen andere Familien, die mit Krebs konfrontiert seien, hätten seine Frau und er gelernt, dass Hoffnung ein Gesicht habe. «Es ist unser Arzt, der nicht aufhört zu suchen und sich um uns zu kümmern. Es ist unsere Krankenschwester, die neben uns sitzt, wenn wir Angst haben», sagte Springsteen weiter.

Scialfa ist Mitglied der legendären E Street Band, die Bruce Springsteen seit Jahrzehnten begleitet. Vor zwei Jahren hatte sie in einer Dokumentation enthüllt, dass 2018 bei ihr eine Form von Blutkrebs diagnostiziert wurde. «Es beeinträchtigt mein Immunsystem, deshalb muss ich vorsichtig sein», sagte sie im Film. Ab und zu komme sie zu einer Show und könne ein paar Lieder singen. «Das ist eine Freude. Es ist die neue Normalität für mich, und damit komme ich klar», erklärte Scialfa. Das Paar ist seit 1991 verheiratet und hat drei Kinder.

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