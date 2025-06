Fernsehen

Nach verpasster Show: Andrea Kiewel zurück im Fernsehgarten

Wegen der Krise im Nahen Osten hatte «Kiwi» ihr 25. Jubiläum beim «ZDF-Fernsehgarten» verpasst. Sie saß in Tel Aviv fest. Jetzt ist sie wieder in Deutschland und am Sonntag im Einsatz für das Zweite.