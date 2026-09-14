Zukunftspläne des Komikers

Nächster Bundespräsident? Hape Kerkeling unentschlossen

Seit einiger Zeit läuft eine Online-Petition für Hape Kerkeling als Bundespräsident. Im niederländischen Fernsehen wurde er jetzt gefragt, ob er sich tatsächlich vorstellen kann, das Amt anzutreten.

Einige Menschen wollen Hape Kerkeling als Bundespräsidenten sehen. (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Einige Menschen wollen Hape Kerkeling als Bundespräsidenten sehen. (Archivbild)

Amsterdam/Köln (dpa) - Hape Kerkeling weiß noch nicht, ob er Ja sagen würde, wenn ihm das Amt des Bundespräsidenten angeboten würde. «Noch hat mich niemand gefragt», sagte der Entertainer und Komiker dazu in dem niederländischen Fernsehprogramm «Buitenhof». «Ich habe noch keine Antwort darauf.» Seit längerem sammelt eine Online-Petition Stimmen, um Kerkeling für das höchste Staatsamt vorzuschlagen. Mittlerweile haben den Aufruf auf der Plattform der Kampagnenorganisation Campact über 144.000 Menschen unterzeichnet.

Er hätte im Leben nie gedacht, dass ihn irgendjemand einmal in diesem Amt sehen könnte, sagte Kerkeling (61). «Aber es wäre doch sehr schwer. Vielleicht ist die Rente besser als Präsident von Deutschland werden - auch wenn es eine große Ehre wäre.»

AfD-Erfolg macht Kerkeling Sorgen

Hape Kerkeling wurde in der Sendung nach seiner Reaktion auf den AfD-Erfolg bei der Wahl in Sachsen-Anhalt gefragt. Ihm habe das Ergebnis Angst gemacht, berichtete er. «Ich denke, dass es in Sachsen-Anhalt natürlich große Probleme gibt: wirtschaftliche Probleme, soziale Probleme.» Die hohen Erwartungen zur Zeit der Wiedervereinigung seien nicht erfüllt worden. Dennoch sei es für ihn unbegreiflich, dass nun so viele Menschen die Lösung ihrer Probleme ausgerechnet von dieser Partei erwarteten und dafür Unfreiheit riskierten.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Mut mache ihm aber, dass immer noch die Mehrheit der Deutschen überzeugte Demokraten seien. «Die Grundlage, die wir in Deutschland haben, ist unser Grundgesetz, und dieses Grundgesetz ist stark», sagte Kerkeling.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Petition: 20.000 für Hape Kerkeling als Bundespräsident
Komiker als Staatsoberhaupt?

Petition: 20.000 für Hape Kerkeling als Bundespräsident

Er war «Horst Schlämmer» und schrieb über den Jakobsweg, beim Gedenkakt zur Buchenwald-Befreiung zeigte er eine nachdenkliche Seite. Tausende finden: Kerkeling sollte Staatsoberhaupt werden.

10.06.2026

Warum Hape Kerkeling Donald Trump nicht parodieren will
Komiker

Warum Hape Kerkeling Donald Trump nicht parodieren will

Ob Königin Beatrix oder Angela Merkel, Komiker Hape Kerkeling gilt als ein Meister der Parodie. Den US-Präsidenten würde er aber nicht aufs Korn nehmen wollen, erklärt er nun.

22.12.2025

«Extrawurst» mit Hape Kerkeling kommt in die Kinos
Film

«Extrawurst» mit Hape Kerkeling kommt in die Kinos

Komiker Hape Kerkeling ist 2026 wieder in einer Hauptrolle auf der großen Leinwand zu sehen. In der Komödie «Extrawurst» führen Grillwürste bei einem Tennisclub zur Zerreißprobe.

16.01.2025

Hape Kerkeling wird 60 - und blickt auf sein Leben zurück
Komiker und Bestseller-Autor

Hape Kerkeling wird 60 - und blickt auf sein Leben zurück

Hape Kerkeling hat deutsche Humor-Geschichte geschrieben, aber er war nie nur ein Klamauk-Komiker. Bei bestimmten Themen kann er sehr ernst werden.

09.12.2024

Kein «Hausverbot» mehr für Hape Kerkeling
Fernsehgeschichte

Kein «Hausverbot» mehr für Hape Kerkeling

«Warum wird hier eigentlich kein Gebäck gereicht?», fragt der Komiker vor 35 Jahren in der Bundespressekonferenz. Die Folge war wohl ein Hausverbot. Das hebt der Verein zu Kerkelings 60. nun auf.

05.12.2024