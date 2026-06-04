Auftritt in Braunschweig

Nena-Konzert wegen Sturmböen abgesagt

Ein ausverkauftes Konzert, die ersten Fans sind vor Ort – und dann die Absage: Warum Nenas Konzert nur eine Stunde vor Beginn abgeblasen wurde.

Ein Konzert der Sängerin in Braunschweig wurde abgesagt. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Ein Konzert der Sängerin in Braunschweig wurde abgesagt. (Archivbild)

Braunschweig (dpa) - Ein Konzert der Sängerin Nena («99 Luftballons») in Braunschweig ist wegen eines aufziehenden Unwetters abgesagt worden. «Es werden sehr starke Sturmböen erwartet und der Veranstalter hält das Risiko für zu hoch», teilte die Sängerin auf Instagram mit. «Es tut mir sehr leid, ich habe mich sehr auf die Show gefreut.»

Eine Stunde vor dem geplanten Konzertbeginn forderte der Veranstalter Undercover die Gäste online auf, den Braunschweiger Lokpark zu verlassen. «Falls ihr vor Ort seid, folgt bitte den Anweisungen des Sicherheitspersonals und nehmt aufeinander Rücksicht», heißt es auf Instagram. Das Management der Sängerin war zunächst nicht für ein Statement zu erreichen.

Die Open-Air-Show war ausverkauft. Am Freitag soll bekanntgegeben werden, was mit den Tickets passiert. Erst am vergangenen Freitag musste dort ein Konzert der Band «Sportfreunde Stiller» abgebrochen werden.

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